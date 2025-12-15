Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    15 Dec 2025 12:49 PM IST
    Updated On
    15 Dec 2025 12:49 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; വാ​ഹ​ന അ​ല​ങ്കാ​ര​ത്തി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    മാ​ർ​​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; വാ​ഹ​ന അ​ല​ങ്കാ​ര​ത്തി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഡി​സം​ബ​ർ 14 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ള​നു​സ​രി​ച്ച്, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ വി​ൻ​ഡ് ഷീ​ൽ​ഡു​ക​ൾ, പി​ൻ​വ​ശ​ത്തെ വി​ൻ​ഡ്ഷീ​ൽ​ഡു​ക​ൾ, ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ വ​ശ​ത്തെ​യും മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്റെ വ​ശ​ത്തെ​യും ഗ്ലാ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ടി​ന്റ് ചെ​യ്യു​ക​യോ മ​റ്റു സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ളോ പാ​ടി​ല്ല.

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​ള​ർ മാ​റ്റാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    കൂ​ടാ​തെ, മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ​യും പി​ൻ​വ​ശ​ത്തെ​യും ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ മ​റ​യ്ക്കു​ന്ന ​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മ​ല്ല. ​ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത സ്റ്റി​ക്ക​റു​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

