Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 6:54 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഖ​ത്ത​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സ്വീ​ക​ര​ണം

    പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​മ്പ്​ പ​തി​ച്ചാ​ണ്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​ഫ്.​എ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്​
    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഖ​ത്ത​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സ്വീ​ക​ര​ണം
    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഖ​ത്ത​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ സ്വാ​ഗ​തം ന​ൽ​കി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ). ‘യു.​എ.​ഇ-​ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സ്റ്റാ​മ്പ് പ​തി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    യു.​എ.​ഇ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തെ​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. അ​തി​ഥി​ക​ളെ സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ​യു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ ജി.​സി.​സി പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ ഖ​ത്ത​ർ പ​താ​ക​ക​ളാ​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ക​യും സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗേ​റ്റു​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ ദേ​ശീ​യ നി​റ​മാ​യ മെ​റൂ​ൺ നി​റ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഫാ​സ്റ്റ്-​ട്രാ​ക്ക് ലെ​യി​ൻ ഒ​രു​ക്കി. മു​ൻ​നി​ര ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യ സ്കാ​ർ​ഫു​ക​ൾ ധ​രി​ച്ചും, ‘സാ​ല​മും ‘സ​ലാ​മ’ എ​ന്നീ മാ​സ്കോ​ട്ടു​ക​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്‌​തും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് നി​റം കൂ​ട്ടി. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം സ്മ​ര​ണി​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ‘‘ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​ത്തേ​ക്കാ​ൾ മു​മ്പേ സ​ഹോ​ദ​ര​ത്വം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള​ത്. ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, ഓ​രോ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​നും ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തോ​ടെ​യും സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ’’​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ മാ​നു​ഷി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടോ​ടെ കാ​ണു​ന്ന ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ​യു​ടെ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ത​ലാ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ശ​ൻ​കീ​ത്തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

