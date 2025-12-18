Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Dec 2025 11:49 AM IST
    date_range 18 Dec 2025 11:49 AM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടും പൈ​തൃ​ക​ത്തോ​ടും ആ​ദ​ര​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ സ്കൗ​ട്ട് ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ടും സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള ആ​ദ​ര​വ് അ​വ​ർ ത​ന്റെ സം​സാ​ര​ത്തി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​ർ​ദ നൃ​ത്തം, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ഡി​യോ അ​വ​ത​ര​ണം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ബോ​യ്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യേ​ന്തി സ്കൂ​ൾ ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ന​ട​ന്ന മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. കെ.​എ​സ്. രാ​ജേ​ഷ് സ്കൗ​ട്ട് പ​രേ​ഡ് ന​യി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി സി​ല​മ്പം, ക​രാ​ട്ടേ, സ്കേ​റ്റി​ങ്, ഫു​ട്ബാ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ.​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഖ​ത്ത​ർ പ​താ​ക​യു​ടെ നി​റ​മാ​യ മെ​റൂ​ൺ, വെ​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​റ​ബി​ക് വേ​ഷ​ങ്ങ​ളും ധ​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി. കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​റ​ബി​ക് നൃ​ത്ത​വും ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ​അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ അ​നു മ​നോ​ജ്, ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ന​മി​ത, റ​സി​യ ഹം​സ, ഫെ​ൻ​സി, ലി​മി, ജെ​സ്ന സി​ജു, അ​ശ്വ​തി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

