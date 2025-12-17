Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 2:01 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണം

    • വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ
    • രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ദേ​ശീ​യ​ദി​ന പ​രേ​ഡ് ആ​രം​ഭി​ക്കും, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ൾ പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചി​ന് തു​റ​ക്കും
    ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണം
    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദ​ർ​ബ് അ​ൽ​സാ​ഇ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പാ​ര​മ്പ​ര്യ അ​റ​ബ് ഗാ​നം ആ​ല​പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യം വീ​ണ്ടു​മൊ​രു ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി ദ​ർ​ബ് അ​ൽ​സാ​ഇ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​ത് ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ​ഉം ​സ​ലാ​ലി​ലെ സ്ഥി​രം വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 20​ വ​രെ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ​സാ​ഇ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ഖ​ത്ത​രി സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളെ​യും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ദ​ർ​ബ് അ​ൽ സാ​ഇ​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​ധി​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ 19 വ​രെ ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മു​ത​ൽ ഷെ​റാ​ട്ട​ൺ ഹോ​ട്ട​ൽ വ​രെ സ​മു​ദ്ര ​ഗ​താ​​ഗ​ത​ത്തി​ന് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​രേ​ഡ് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രേ​ഡ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും വി​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച മ​ധ്യ​സ്ഥ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി മാ​റി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ദേ​ശീ​യ പ​രേ​ഡ് തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്.

    ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ദോ​ഹ കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രേ​ഡി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും സ്വാ​​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മ​ണി​ക്കാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ദി​ന പ​രേ​ഡ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ൾ രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്ക് തു​റ​ക്കും, 7.30ന് ​​ഗേ​റ്റ് അ​ട​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി.

