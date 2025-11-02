Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 11:39 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സ് ടീ​ൻ ഹ​ബ് യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ്-25 ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സ് ടീ​ൻ ഹ​ബ് യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ്-25 ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ എ​ർ​ത്ന സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ സ​സ്‌​റ്റൈ​ന​ബി​ൾ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ സു​സ്ഥി​ര​താ വാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സ് സം​രം​ഭ​മാ​യ ടീ​ൻ ഹ​ബ് രാ​ജ്യ​ത്തെ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് -25 ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഒ​രു ഭാ​വി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ള​ർ​ത്തി​കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടു​വ​രെ അ​ൽ ബി​ദ പാ​ർ​ക്കി​ലെ ടീ​ൻ ഹ​ബ്ബി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് ന​ട​ക്കു​ക.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന -സ​മാ​പ​ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ പാ​ക്കേ​ജി​ങ് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ്ട്രീ​റ്റ് ഫു​ഡ്, യു​വ ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യൂ​ത്ത് ബ​സാ​ർ എ​ന്നി​വ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി -സു​സ്ഥി​ര​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ​ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ 6 വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളും സെ​ഷ​നു​ക​ളും ടീ​ൻ ഹ​ബ്ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ​ക​മ്പോ​സ്റ്റി​ങ്, മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​യം പ​രി​ച​ര​ണം എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പാ​രി​സ്ഥി​തി​കാ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി അ​വ​രം ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സ് യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

