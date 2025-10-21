Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:09 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ മോം​സ് അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    ഖ​ത്ത​ർ മോം​സ് അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    ഖ​ത്ത​ർ മോം​സ് അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​ദോ​ഹ: അ​മ്മ​മാ​രു​ടെ ആ​ഗോ​ള കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ യൂ​നി​വേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് മോം​സി​ന്റെ (യൂ​നി​മോ) ഖ​ത്ത​ർ ഘ​ട​ക​മാ​യ ഖ​ത്ത​ർ മോം​സി​ന്റെ (ക്യു.​എ.​എം.​ഒ) അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ‘ഷാ​ഗു​ൺ 5.0’ പു​ൾ​മാ​ൻ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ന്നു. ​ദീ​പ ജ​യ്സ്വാ​ൾ 2020 ജൂ​ലൈ 24ന് ​സ്ഥാ​പി​ച്ച ക്യു.​എ.​എം.​ഒ, അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​വും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് 6,500ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലു​ട​നീ​ളം വ​ള​ർ​ന്നു. 180ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ൾ​ച​റ​ൽ പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ്, ര​സ​ക​ര​മാ​യ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, റാ​ഫി​ൾ​സ്, സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​രു ചെ​റി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ന്ന ക്യു.​എ.​എം.​ഒ​യു​ടെ യാ​ത്ര​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ദീ​പ ജ​യ്സ്വാ​ൾ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. യൂ​നി​മോ സ്ഥാ​പ​ക​യാ​യ നേ​ഹ ക​രേ ക​ന​ബ​റി​നും ഓ​രോ അം​ഗ​ത്തി​നും അ​വ​രു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ദീ​പ ജ​യ്സ്വാ​ൾ, ആ​കാം​ക്ഷ സ​ബ​ർ​വാ​ൾ, ബീ​ന എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ക്യു.​എ.​എം.​ഒ അ​ഡ്മി​ൻ ടീം ​ക്യു.​എ.​എം.​ഒ​യെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ന​യി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:momsQatarAnniversary celebration
    News Summary - Qatar Moms 5th Anniversary Celebration
