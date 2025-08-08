Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right10,000 സ്റ്റെ​പ്സ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:21 AM IST

    10,000 സ്റ്റെ​പ്സ് ച​ല​ഞ്ചു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    challenge
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്ത​ർ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 10,000 സ്റ്റെ​പ്സ് ച​ല​ഞ്ചി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫോ​ർ ഓ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ‘10,000 സ്റ്റെ​പ്സ് ച​ല​ഞ്ച്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ഉ​ന്മേ​ഷ​ത്തി​നും ടീം ​സ്പി​രി​റ്റ് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ലി​ടം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്നു.വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി, ഖ​ത്ത​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫോ​ർ ഓ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു കീ​ഴി​ലാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ വാ​ക്കി​ങ് ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രാ​ഗ്യ​വും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewschallengeQatar NewsMinistry of Labor
    News Summary - Qatar Ministry of Labor launches 10,000 Steps Challenge
    Similar News
    Next Story
    X