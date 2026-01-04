Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 4 Jan 2026 2:40 PM IST
    date_range 4 Jan 2026 2:40 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ലീ​ഗ​ൽ ട്രെ​യി​നി​ങ് പ്ലാ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ഖ​ത്ത​ർ നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ലീ​ഗ​ൽ ട്രെ​യി​നി​ങ് പ്ലാ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ഖ​ത്ത​ർ നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ലീ​ഗ​ൽ

    ട്രെ​യി​നി​ങ് പ്ലാ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ലീ​ഗ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സ് സെ​ന്റ​ർ 2026ലേ​ക്കു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ലീ​ഗ​ൽ ട്രെ​യി​നി​ങ് പ്ലാ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ക്കി​ന് പു​റ​മെ, വി​വി​ധ നി​യ​മ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. നി​യ​മ​രം​ഗ​ത്തെ നൂ​ത​ന​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം, ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ദേ​ശീ​യ കേ​ഡ​ർ​മാ​രു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​തും ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 110 നി​യ​മ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​ൽ 23ാമ​ത് ലീ​ഗ​ൽ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ൽ​സ് ക്വാ​ളി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലെ 94 പേ​രും, ട്രെ​യി​നി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള 16ാമ​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ 16 പേ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 118 സ്പെ​ഷ്യ​ലൈ​സ്ഡ് കോ​ഴ്സു​ക​ളാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​മാ​സം ശ​രാ​ശ​രി എ​ട്ട് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ വീ​തം ന​ടക്കും.

    നി​യ​മ​രം​ഗ​ത്ത് എ.​ഐ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​മു​ഖ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ലീ​ഗ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ്റ്റ​ഡീ​സ് സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​ലി​ദി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി നി​യ​മ -ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ കേ​ഡ​ർ​മാ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി, പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ, മ​റ്റ് നി​യ​മ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​പ​രി​ശീ​ല​നം മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കും. നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ 2025 -2030 സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

