Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ മെ​ഡി​കെ​യ​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 9:37 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ മെ​ഡി​കെ​യ​ർ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ൻ ഒ​രു​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി.​ഇ.​സി.​സിയി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​വി​ലി​യ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്
    ഖ​ത്ത​ർ മെ​ഡി​കെ​യ​ർ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ൻ ഒ​രു​ക്കി
    cancel
    camera_alt

    ദോ​ഹ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ മെ​ഡി​കെ​യ​ർ

    എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ 2025ൽ ​ഒ​രു​ക്കി​യ പ​വി​ലി​യ​ൻ

    Listen to this Article

    ദോഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്, ഖ​ത്ത​ർ മെ​ഡി​കെ​യ​ർ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ 2025ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ രം​ഗ​ത്തെ വൈ​വി​ധ്യ​വും മി​ക​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി. ദോ​ഹ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ (ഡി.​ഇ.​സി.​സി) ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ​സ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന പ​വി​ലി​യ​നാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ചെ​ന്നൈ ഫെ​ർ​ട്ടി​ലി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ, നോ​ബ​ൽ ഹൈ​ജീ​ൻ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്, ഹെ​ൽ​ത്തി​യം മെ​ഡ്ടെ​ക്, ഭാ​ര​ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​സ്റ്റം​സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ഫെ​ർ​ട്ടി​ലി​റ്റി ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ, സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ൾ മു​ത​ൽ ശു​ചി​ത്വ-​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഢകൂ​ടാ​തെ, ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ബ​ന്ധ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഖ​ത്ത​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ രം​ഗ​ത്തെ ക​മ്പ​നി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ, എ​ഐ പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, സു​സ്ഥി​ര ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പു​തി​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ടാ​നും അ​തു​വ​ഴി ഇ​ന്ത്യ-​ഖ​ത്ത​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ​വി​ലി​യ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:medicareexhibitionQatarIndia Pavilionset up
    News Summary - Qatar Medicare Exhibition India Pavilion set up
    Similar News
    Next Story
    X