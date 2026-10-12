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    അണ്ടർ 15 ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഖത്തർ മഞ്ഞപ്പടയുടെ സ്വീകരണം

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    അണ്ടർ 15 ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഖത്തർ മഞ്ഞപ്പടയുടെ സ്വീകരണം
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    ദോഹ: അസർബൈജാനിലെ ബാക്കുവിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫിഫ അണ്ടർ-15 വേൾഡ് കപ്പ് ആൻഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ അണ്ടർ-15 ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം ഖത്തറിലെത്തി. ദോഹയിലെ ഹമദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ കോച്ച് ബിബിയാനോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയ യുവടീമിന് ഖത്തർ മഞ്ഞപ്പട സ്വീകരണം നൽകി.

    അസർബൈജാൻ തലസ്ഥാനമായ ബാക്കുവിൽ ഒക്ടോബർ 24 മുതൽ 30 വരെയാണ് ഫിഫ അണ്ടർ-15 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ടൂർണമെന്റിന് മുന്നോടിയായി ഖത്തറിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീം നിർണായക സന്നാഹ മത്സരങ്ങളിലും പരിശീലനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 190-ലധികം രാജ്യങ്ങൾ മാറ്റുരക്കുന്ന ഫിഫ പോരാട്ടത്തിൽ മിന്നുന്ന വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം ഖത്തറിലെ പരിശീലന മത്സരങ്ങൾക്കായി എത്തിയത്.

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    News Summary - Qatar Manjappada Welcomes Under-15 Indian Team
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