Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightആ​ഗോ​ള പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 12:27 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 12:27 PM IST

    ആ​ഗോ​ള പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് 44ാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ ഒ​ന്നാ​മ​ത്
    ആ​ഗോ​ള പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ
    cancel
    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ആ​ർ​ട്ട​ൺ കാ​പ്പി​റ്റ​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് പ​വ​ർ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 120 മൊ​ബി​ലി​റ്റി സ്കോ​റു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​ന് 44ാം സ്ഥാ​നം. ഖ​ത്ത​ർ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് 69 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. കൂ​ടാ​തെ, 42 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ‘വി​സ ഓ​ൺ അ​റൈ​വ​ൽ’ പ്ര​വേ​ശ​ന​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം ഖ​ത്ത​ർ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 78 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ വി​സ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ആ​ണ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. 179 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ യു.​എ.​ഇ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാം. സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, സ്പെ​യി​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്. ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് 175 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​സ​യി​ല്ലാ​തെ യാ​ത്രാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ, മു​പ്പ​താം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്ന സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, ഖ​ത്ത​റി​ന് പി​ന്നി​ലാ​യി 45ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ സ്ഥാ​നം. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ 48ാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ഒ​മാ​ൻ 51ാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് 67ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണു​ള്ള​ത്.

    ​പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ൽ മൊ​ത്തം 199 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ 193 യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നാ​ഷ​ൻ​സ് അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ആ​റ് ടെ​റി​ട്ട​റീ​സു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മൊ​ബി​ലി​റ്റി സ്കോ​ർ, വി​സ ഫ്രീ -​വി​സ ഓ​ൺ അ​റൈ​വ​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​നു​പാ​തം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് റാ​ങ്ക് നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​global passport
    News Summary - Qatar makes a big leap in global passport rankings
    Similar News
    Next Story
    X