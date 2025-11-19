Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 9:05 AM IST

    ഖത്തർ കൂറ്റനാട് പ്രീമിയർ ലീഗ് 2025: ആരവമുയർത്താൻ പന്തുരുളുന്നു

    ഖത്തർ കൂറ്റനാട് പ്രീമിയർ ലീഗ് 2025: ആരവമുയർത്താൻ പന്തുരുളുന്നു
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​വേ​ശം നി​റ​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘കൂ​റ്റ​നാ​ട് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് (കെ.​പി.​എ​ൽ -2025) ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ൽ മ​ശാ​ഫി​ലെ ജം​സ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് കി​ക്കോ​ഫ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഫു​ട്ബാ​ൾ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ചു​ങ്കം ബ്ര​ദേ​ഴ്സ്, റോ​യ​ൽ എ​ഫ്.​സി, എ​ഫ്.​സി കൂ​റ്റ​നാ​ട്, കി​ങ്സ് കൂ​റ്റ​നാ​ട് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല് ശ​ക്ത​മാ​യ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    ഫു​ട്ബാ​ളി​നോ​ടു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്നേ​ഹം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​വും കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി അ​ന​സ് വാ​വ​നൂ​രി​നെ (70079910) ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.

    Qatar Kootanadu Premier League 2025: The ball is rolling to create a buzz
