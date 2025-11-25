Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 11:07 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ക്നാ​നാ​യ സം​ഗ​മം 2025 ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ക്നാ​നാ​യ സം​ഗ​മം ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ

    നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു 

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​തി​പു​രാ​ത​ന ക്രൈ​സ്‌​ത​വ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ല​ങ്ക​ര സു​റി​യാ​നി ക്നാ​നാ​യ സ​ഭ, ക്നാ​നാ​യ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ ക്നാ​നാ​യ സം​ഗ​മം 2025 ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 1500 ലേ​റെ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദോ​ഹ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദോ​ഹ സെ​ൻ പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്നാ​നാ​യ ദേ​വാ​ല​യം വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ർ അ​ജു കെ. ​തോ​മ​സ് ക​രി​മ്പ​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ക്നാ​നാ​യ സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ മു​ഖ്യ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ.​എം. സു​ധീ​ർ, ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ, മെ​ഗാ മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, പ​രി​ച​മു​ട്ടു​ക​ളി എ​ന്നീ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    എ​ബി​ൻ പ​യ്യ​നാ​ട്ട്, ജി​ജോ​യ് ജോ​ർ​ജ്, സൂ​ര​ജ് തോ​മ​സ്, ജേ​ക്ക​ബ് ചെ​റി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റേ​ഴ്സ് ആ​യി​രു​ന്നു.

