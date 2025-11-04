Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 1:28 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം സ​മാ​പി​ച്ചു; എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് കി​രീ​ടം

    ഖ​ത്ത​ർ ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം സ​മാ​പി​ച്ചു; എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് കി​രീ​ടം
    ഖ​ത്ത​ർ ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ "ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി’ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്‌ കി​രീ​ടം. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 1610 പോ​യ​ന്റ്‌ നേ​ടി​യാ​ണ് എം.​ഇ.​എ​സ് കി​രീ​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്‌. ഇ​ത് മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്‌ കി​രീ​ടം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ


    ഖ​ത്ത​റി​ലെ 20 ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി നാ​ലാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ബി​ർ​ള പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ലെ വൈ​ഷ്‌​ണ​വി സു​രേ​ഷ് ക​ലാ​തി​ല​ക​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജ​ഗി​രി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ലെ ഗു​രു​ഷാ​ൻ സി​ങ് ആ​ണ് ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ. 912 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി രാ​ജ​ഗി​രി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​വും 520 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​മി​ർ​പ്പി​ലാ​ഴ്ത്തി​യ ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26നാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വേ​ദി​യും ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ദോ​ഹ​യി​ലെ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ക​ലാ​മേ​ള അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും തു​ട​ർ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ലാ​മേ​ള​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി എം​ബ​സി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ശ​സ്ത ക​വി​യും സി​നി​മ ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ വ​യ​ലാ​ർ ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര വ​ർ​മ, പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക വൈ​ക്കം വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്‌​മി, പാ​ല​ക്കാ​ട് ശ്രീ​രാ​മ​ൻ, ഗാ​യി​ക ആ​വ​ണി, നാ​ട​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ബി​നോ​യ് നം​ബാ​ല തു​ട​ങ്ങി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ സ​മാ​പ​ന സം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം വേ​ദി​യി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ 219 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ നാ​ലു വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. വേ​ദി മ​യൂ​രി​യി​ൽ നൃ​ത്ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളും അ​മൃ​ത വ​ർ​ഷ​ണി​യി​ൽ സം​ഗീ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​ഹി​തി ഹാ​ളി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും രം​ഗോ​ലി ഹാ​ളി​ൽ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ ജ​ഡ്ജി​ങ് പാ​ന​ലാ​യി​രി​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത്. ക​ലാ​തി​ല​കം, ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ എ​ന്നി​വ​ക്കു​പു​റ​മെ ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ സ്കൂ​ളി​നും മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ ഷീ​ൽ​ഡു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും കൈ​മാ​റി. റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം സി.​ഇ.​ഒ അ​ൻ​വ​ർ ഹു​സൈ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി​ക​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​രാ​യ എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വ​സ് ബാ​വ, ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​സ​ൻ കു​ഞ്ഞി, ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മാ​താ​വ് ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ പി​ള്ള ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നു​കു​മാ​ർ, എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഹ​മീ​ദ കാ​ദ​ർ, ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഹ​മീം ശൈ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Qatar Kalanjali School Kalatsavam concludes; MES Indian School wins the crown
