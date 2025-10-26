Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 11:39 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും

    ഖ​ത്ത​ർ ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങും
    ദോ​ഹ: അ​ഞ്ചു ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​യി നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചാ​മ​ത് മീ​ഡി​യ പെ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് ദോ​ഹ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​വും. ദോ​ഹ​യി​ലെ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​കും ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി ക​ലോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക. 26ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

    ഇ​ൻ​ഡോ -ഖ​ത്ത​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​നി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന നി​ശ്ച​ല​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ലോ​ത്സ​വം ന​ഗ​റി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് നാ​ന്ദി​കു​റി​ക്കും. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഇ​രു​പ​തോ​ളം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി​യെ മി​ക​വു​റ്റ​താ​ക്കും. 26 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ ഓ​ൺ​സ്റ്റേ​ജ്‌ -ഓ​ഫ്‌​സ്റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ​യാ​കും ന​ട​ക്കു​ക. വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ മൂ​വാ​യി​ര​ത്തോ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​കും ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ക.

    വേ​ദി മ​യൂ​രി​യി​ൽ നൃ​ത്ത​യി​ന​ങ്ങ​ളും അ​മൃ​ത​വ​ർ​ഷ​ണി വേ​ദി​യി​ൽ സം​ഗീ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​ഹി​തി ഹാ​ളി​ൽ സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും രം​ഗോ​ലി ഹാ​ളി​ൽ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജ​ഡ്ജി​ങ് പാ​ന​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും ക​ലോ​ത്സ​വ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക.

    ക​ലാ​തി​ല​കം, ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ മി​ക​ച്ച പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റും.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ, ഖ​ത്ത​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക -വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, സി​നി​മ, സാ​ഹി​ത്യം, ചി​ത്ര​ക​ല, സാം​സ്കാ​രി​കം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ശി​ഷ്ട അ​തി​ഥി​ക​ൾ, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ, വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

