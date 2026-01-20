Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ -ജോ​ർ​ഡ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 8:18 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 8:18 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ -ജോ​ർ​ഡ​ൻ ജോ​യ​ന്റ് ഹ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം, സു​പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​യ്മ​ൻ സ​ഫാ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ഖ​ത്ത​ർ -ജോ​ർ​ഡ​ൻ ജോ​യ​ന്റ് ഹ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം, സു​പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്ത​ർ -ജോ​ർ​ഡ​ൻ ജോ​യ​ന്റ് ഹ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​യ്മ​ൻ സ​ഫാ​ദി​യും ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: സു​പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ -ജോ​ർ​ഡ​ൻ ജോ​യ​ന്റ് ഹ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​അ​യ്മ​ൻ സ​ഫാ​ദി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സം​യു​ക്ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. കാ​യി​കം, യു​വ​ജ​ന​ക്ഷേ​മം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് പ്രോ​ഗ്രാം, ടൂ​റി​സം, ബി​സി​ന​സ് ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം, ​ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി രാ​ഷ്ട്രീ​യ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. ജോ​ർ​ഡ​നു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jordangulfCommittee Meetingqatar​
    News Summary - Qatar-Jordan Joint Higher Committee Meeting, Major Agreements Signed
    Similar News
    Next Story
    X