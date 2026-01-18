Begin typing your search above and press return to search.
    ഖ​ത്ത​ർ-​ജോ​ർ​ഡ​ൻ ജോ​യ​ന്റ് ഹ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം
    ഖ​ത്ത​ർ-​ജോ​ർ​ഡ​ൻ ജോ​യ​ന്റ് ഹ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​അ​മ്മാ​ൻ: ഖ​ത്ത​ർ-​ജോ​ർ​ഡ​ൻ ജോ​യ​ന്റ് ഹ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​ഞ്ചാം സെ​ഷ​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള പ്രാ​രം​ഭ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ജോ​ർ​ഡ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​മ്മാ​നി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​റ​ബ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നാ​യി​ഫ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഇ​മാ​ദി ന​യി​ച്ചു. ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​വ​സാ​യ-​വാ​ണി​ജ്യ-​വി​ത​ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ദാ​ന അ​ൽ സൗ​ബി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ​ജോ​യ​ന്റ് ഹ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ഷ​നി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ​ക്ക് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ രൂ​പം ന​ൽ​കി.

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി​യും, ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​അ​യ്മ​ൻ സ​ഫാ​ദി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഹ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഉ​ന്ന​ത​ത​ല മ​ന്ത്രി​മാ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ​വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​മാ​ണ് ഈ ​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നാ​യി​ഫ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഇ​മാ​ദി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ​

    ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ് സു​ഊ​ദ് ബി​ൻ നാ​സ​ർ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജോ​ർ​ഡ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സെ​യ്ദ് മു​ഫ് ല​ഹ് അ​ൽ ലാ​സി എ​ന്നി​വ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Qatar-Jordan Joint Higher Committee Meeting
