    Posted On
    date_range 4 May 2026 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 4 May 2026 11:25 AM IST

    ജി.​സി.​സി ഗെ​യിം​സി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി ഖ​ത്ത​ർ

    മേ​യ് 11 മു​ത​ൽ 22 വ​രെ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    ദോ​ഹ: ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന നാ​ലാ​മ​ത് ജി.​സി.​സി ഗെ​യിം​സി​ന് ഒ​രു​ങ്ങി ഖ​ത്ത​ർ. മേ​യ് 11 മു​ത​ൽ 22 വ​രെ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ആ​കെ 19 കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള കാ​യി​ക സൗ​ഹൃ​ദം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യു​വ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഗെ​യിം​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ, ടേ​ബി​ൾ ടെ​ന്നീ​സ്, അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സ്, സ്ക്വാ​ഷ്, ഫെ​ൻ​സി​ങ്, ബോ​ക്സി​ങ്,ക​രാ​ട്ടെ, നീ​ന്ത​ൽ, ബാ​സ്‌​ക്ക​റ്റ്‌​ബാ​ൾ, ഷൂ​ട്ടി​ങ്, അ​മ്പെ​യ്ത്ത്, വോ​ളി​ബാ​ൾ, കു​തി​ര​സ​വാ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും.ജി.​സി.​സി ഗെ​യിം​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ്യ​ചി​ഹ്ന​മാ​യി 'വാ​ഷ​ഖ്' സം​ഘാ​ട​ക​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും കാ​യി​ക ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കുമായി വി​വി​ധ ഫാ​ൻ ഇ​വ​ന്റു​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഗെ​യിം​സി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളെ​യും ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ജി.​സി.​സി ഗെ​യിം​സി​ന്റെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ത​ല​വ​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ സ​ഊ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Qatar joins GCC Games
