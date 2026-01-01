Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 3:52 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 3:52 PM IST

    പ്ര​ഥ​മ റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    2026 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ 29 വ​രെ ദോ​ഹ വേ​ദി​യാ​കും
    പ്ര​ഥ​മ റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​റി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഥ​മ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ (റോ​ബോ​ടെ​ക്) 2026 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27 മു​ത​ൽ 29 വ​രെ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ആ​ദ്യ റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ഫ​സ്റ്റ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ത​വാ​ർ അ​ൽ കു​വാ​രി, ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ലി ബു ​ഷെ​ർ​ബ​ക്ക് അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​രി, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഹൈ​തം ശി​ഹാ​ബ്, എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ലി​ങ് ലി ​എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​രോ​ഗ്യം, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ഫി​ൻ​ടെ​ക്, സ്മാ​ർ​ട് മൊ​ബി​ലി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. സം​വാ​ദ സെ​ഷ​നു​ക​ളും പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും വ​ർ​ക്ക് ഷോ​പ്പു​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. 15000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ സ്ഥ​ല​മാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക എ.​ഐ, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കും. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ബി​സി​ന​സ് പ്ര​മു​ഖ​രെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഇ​ത് പു​തി​യ വ്യാ​പാ​ര-​നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും മു​ന്നേ​റ്റ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ​ഖ​ത്ത​ർ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ജ​ണ്ട 2030 യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ഫ​സ്റ്റ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ത​വാ​ർ അ​ൽ കു​വാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കോം​പി​റ്റി​റ്റീ​വ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ൽ ആ​ദ്യ ഇ​രു​പ​തി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥാ​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 2030 ഓ​ടെ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി 826.73 ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ. 2020ലെ 93.27 ​ബി​ല്യ​ണി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് മേ​ഖ​ല ഇ​ത്ര​യും വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ക.

