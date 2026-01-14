Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ-​ജ​പ്പാ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 1:07 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ-​ജ​പ്പാ​ൻ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡ​യ​ലോ​ഗ് ദോ​ഹ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽഥാ​നി, ജ​പ്പാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി തോ​ഷി​മി​സു മൊ​ടേ​ഗി എ​ന്നി​വ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു
    ഖ​ത്ത​ർ-​ജ​പ്പാ​ൻ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡ​യ​ലോ​ഗ് ദോ​ഹ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്ത​ർ -ജ​പ്പാ​ൻ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡ​യ​ലോ​ഗ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ ജ​പ്പാ​ൻ

    വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി തോ​ഷി​മി​സു മൊ​ടേ​ഗി ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ

    അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി വ​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ-​ജ​പ്പാ​ൻ മൂ​ന്നാ​മ​ത് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡ​യ​ലോ​ഗ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി, ജ​പ്പാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി തോ​ഷി​മി​സു മൊ​ടേ​ഗി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ-​ജ​പ്പാ​ൻ മൂ​ന്നാ​മ​ത് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡ​യ​ലോ​ഗ്. 2023ൽ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച വി​പു​ല​മാ​യ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ര​ണ്ടാം ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക്കു ശേ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യും അ​വ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ആ​ഗോ​ള-​പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും, പ്ര​തി​രോ​ധം, ഊ​ർ​ജം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം, സാം​സ്കാ​രി​ക-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൈ​മാ​റ്റം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ​മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ -ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ഇ​റാ​ൻ, സി​റി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ആ​ശ​ങ്ക പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​യ​ത​ന്ത്രം, ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ, സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ വി​ത​ര​ണം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​ഊ​ർ​ജ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ്യാ​പാ​രം, നി​ക്ഷേ​പം, വ്യ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ, ക​പ്പ​ൽ​യാ​ത്ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ -സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​ത ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ-​ജ​പ്പാ​ൻ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ക​രു​ത്തും പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​രു മ​ന്ത്രി​മാ​രും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ യോ​ഗം ചേ​രും. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ടോ​ക്യോ​യി​ൽ നാ​ലാ​മ​ത് ഖ​ത്ത​ർ -ജ​പ്പാ​ൻ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡ​യ​ലോ​ഗ് ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dohaqatar prime ministerStrategic Dialoguegulf news malayalam
    News Summary - Qatar-Japan Strategic Dialogue convenes in Doha
    Similar News
    Next Story
    X