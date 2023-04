cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദോ​ഹ: ബ്ര​സീ​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക, രാ​സ​വ​ള വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​റ​ബ്-​ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ ചേം​ബ​റി​ന്റെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ഫി​സ് മേ​ധാ​വി റ​ഫ​യേ​ൽ സോ​ളി​മി​യോ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​യ​റ്റു​മ​തി, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ബ്ര​സീ​ലും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും റ​ഫ​യേ​ൽ സോ​ളി​മി​യോ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 2022ൽ ​ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് ബ്ര​സീ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് 411.24 മി​ല്യ​ൻ ഡോ​ള​റി​ന്റെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത് മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 44.66 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ബ്ര​സീ​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ക​യ​റ്റു​മ​തി 53.12 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 1.208 ബി​ല്യ​ൻ ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യും സോ​ളി​മി​യോ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റാ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബ്ര​സീ​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് -റ​ഫ​യേ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Qatar is the main partner in the supply of natural gas to Brazil