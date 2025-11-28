Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    28 Nov 2025 12:26 PM IST
    28 Nov 2025 12:26 PM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഇ​നി​ വേ​ഗ​ക്കാ​റി​ന്റെ പൂ​രം

    cancel

    ലോ​ക കാ​യി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​വും ആ​വേ​ശ​ക​ര​വു​മാ​യ മോ​ട്ടോ​ർ സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ (F1) കാ​ർ റേ​സി​ങ് കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് കൊ​ടി​യു​യ​രു​ന്നു. മി​ന്ന​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ചീ​റി​പ്പാ​യു​ന്ന കാ​റു​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സ് റേ​സി​ങ്ങി​ന് ന​വം​ബ​ർ 28,29,30 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ലു​സൈ​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ, നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, അ​തി​വേ​ഗം, ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​രാ​ധ​ക​വൃ​ന്ദം എ​ന്നി​വ​ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട F1, ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റു​ന്ന മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ലെ ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട്‌ പാ​ർ​ക്ക്‌ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ കൊ​ടി ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പ​ണി​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള കാ​റോ​ട്ട​മ​ത്സ​ര വി​നോ​ദ​ത്തി​ന് ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ചി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. ഏ​ഴ​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ടു​ന്ന ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ജ്ര ജൂ​ബി​ലി പി​ന്നി​ടു​ന്ന ച​രി​ത്ര താ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടി 2025ലെ ​ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ക​ല​ണ്ട​ർ മാ​റു​ക​യാ​ണ്.

    ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പോ​ലെ​ത​ന്നെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​റു​ക​ളു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വും കാ​ർ റൈ​സി​ങ്ങി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ​യും അ​തി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കാ​യി​ക​രം​ഗം ഗ​ണ്യ​മാ​യി വി​ക​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്ത് വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച നി​ര​വ​ധി ഐ​ക്ക​ണി​ക് ടീ​മു​ക​ളു​ള്ള ഫോ​ർ​മു​ല വ​ണി​ന് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഫെ​രാ​രി, മ​ക്ലാ​ര​ൻ, മെ​ഴ്‌​സി​ഡ​സ് -മെ​ഴ്‌​സി​ഡ​സ്-​എ.​എം.​ജി പെ​ട്രോ​ണാ​സ്, ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ടീം, ​റെ​ഡ് ബു​ൾ റേ​സി​ങ്, ആ​ൽ​പൈ​ൻ (റെ​നോ), വി​ല്യം​സ് റേ​സി​ങ്, ഐ​ക്ക​ണി​ക്, ലോ​ട്ട​സ്, ടീ​മു​ക​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ അ​വ​ര​വ​രു​ടേ​താ​യ മി​ക​വു​ക​ളി​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫെ​രാ​രി​യാ​ണ് എ​ഫ്1 ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്ക​മേ​റി​യ​തും വി​ജ​യ​ക​ര​വു​മാ​യ ടീം, ​അ​തി​ന്റെ വ്യ​തി​രി​ക്ത​മാ​യ ചു​വ​ന്ന കാ​റു​ക​ളും ഫെ​റാ​റി​യു​ടെ ആ​രാ​ധ​ക​വൃ​ന്ദ​വും പേ​രു​കേ​ട്ട​താ​ണ്.

    മ​ക്ലാ​ര​ൻ ടീം ​നൂ​ത​ന എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​നും മ​ത്സ​ര മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​നും പേ​രു​കേ​ട്ട​വ​രെ​ങ്കി​ൽ, ഹൈ​ബ്രി​ഡ് യു​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യ മെ​ഴ്‌​സി​ഡ​സ് ടീം 2014 ​മു​ത​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്‌​ടേ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തെ നി​ര​വ​ധി വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള​വ​രാ​ണ് റെ​ഡ് ബു​ൾ ടീം. ​പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് 2010ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ വെ​റ്റ​ലി​നൊ​പ്പം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നാ​ല് കി​രീ​ട​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ നേ​ടി. യു​വ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച റെ​ഡ് ബു​ള്ളി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര ടീ​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ ആ​ൽ​ഫ റോ​മി​യോ. പ​ഴ​യ ടീ​മാ​യ ടോ​റോ റോ​സ്സോ​യു​ടെ പു​തി​യ പേ​രാ​ണ് ആ​ൽ​ഫ​ടൗ​റി. ഈ ​ടീ​മു​ക​ൾ ട്രാ​ക്കി​ൽ വി​ജ​യം നേ​ടു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ജ​ന​പ്രീ​തി​ക്കും ഗ​ണ്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​യും ന​ൽ​കു​ന്നു.

    എ​ഫ്1 കാ​റു​ക​ൾ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ത്ഭു​തം ത​ന്നെ​യാ​ണ്. കാ​ർ​ബ​ൺ ഫൈ​ബ​ർ പോ​ലു​ള്ള നൂ​ത​ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഭാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ​തും വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ആ​ന്ത​രി​ക ജ്വ​ല​ന എ​ൻ​ജി​നെ ഒ​രു ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് മോ​ട്ടോ​റു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​ക​ട​ന​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും ഒ​പ്റ്റി​മൈ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ഹൈ​ബ്രി​ഡ് പ​വ​ർ യൂ​നി​റ്റ് ഓ​രോ കാ​റി​ലും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഡൗ​ൺ​ഫോ​ഴ്‌​സ്, ട​യ​ർ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്, സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഷ​ൻ, എ​ൻ​ജി​ൻ ഓ​യി​ൽ, തു​ട​ങ്ങി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ലാ​പ് സ​മ​യ​ങ്ങ​ളെ സാ​ര​മാ​യി സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഒ​രു കാ​റി​ന്റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ പോ​ലു​ള്ള മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന റേ​സി​ങ്ങു​ക​ൾ മോ​ട്ടോ​ർ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ക​സ​ന​രം​ഗ​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ വ​ലു​താ​ണ്. കാ​ർ റേ​സി​ങ്ങി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​നം, സു​ര​ക്ഷ, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത എ​ന്നി​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നി​ര​വ​ധി നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ സം​യോ​ജ​ന​വും ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളും മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ റേ​സി​ങ്ങി​ന്റെ പ​രി​ധി​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ രം​ഗ​ത്ത് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​റി​വി​ലൂ​ടെ കാ​ർ റൈ​സി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​രാ​ധ​ക വൃ​ന്ദ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​വാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടി​വ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു.

    കാ​റോ​ട്ട ​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ വേ​ഗ​പ്പൂ​രം

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​വി​ധ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ്‌​സ് പ്രി​ക്‌​സ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന റേ​സു​ക​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​ര എ​ഫ്1 ക​ല​ണ്ട​റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മൊ​ണാ​ക്കോ​യു​ടെ ഇ​ടു​ങ്ങി​യ കോ​ണു​ക​ൾ മു​ത​ൽ മോ​ൺ​സ​യു​ടെ അ​തി​വേ​ഗ സ്ട്രെ​യ്റ്റു​ക​ൾ വ​രെ ഓ​രോ സ്ഥ​ല​വും അ​തു​ല്യ​മാ​യ മ​ത്സ​ര​വും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു. ഓ​രോ റൈ​സി​ങ്ങി​ന് മു​മ്പും സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ധാ​ന ഇ​വ​ന്റ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു, ഡ്രൈ​വേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്‌​ടേ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    വേ​ഗ​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച് വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കാ​നാ​വു​ന്ന ഒ​രു മ​ത്സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. മോ​ട്ടോ​ർ കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും കൈ​വ​രി​ച്ച ടീ​മു​ക​ളും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും മി​ന്ന​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലോ​ടു​ന്ന വി​വി​ധ വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള കാ​റു​ക​ളും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​മെ​ല്ലാം ഫോ​ർ​മു​ല വ​ണി​ന്റെ ആ​രാ​ധ​ക​രെ ഓ​രോ ത​ല​മു​റ​യി​ലും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത പ​ര​മാ​വ​ധി​യാ​ക്കാ​ൻ ടീ​മു​ക​ൾ പി​റ്റ് സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ, ട​യ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ, റേ​സ് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യ​ണം. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ച​ല​നാ​ത്മ​ക​ത​യും അ​തി​വേ​ഗ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും മ​ത്സ​ര​യി​ന​ത്തി​ന്റെ മാ​ത്രം പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഓ​ടി​ച്ച് മു​ന്നേ​റു​ന്ന ഒ​രു ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് ത​ന്റെ ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ൾ- മ​റ്റ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് സ്റ്റാ​ഫു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​സ​മ​യ​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്ന ച​ടു​ല​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. റേ​സു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​രും ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രും നി​ര​ന്ത​രം ഡേ​റ്റ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ പോ​ലും മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ആ​വേ​ശ​മാ​വാ​റു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴ​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ട​യി​ൽ മൈ​ക്ക​ൽ ഷൂ​മാ​ക്ക​ർ, ജു​വാ​ൻ മാ​നു​വ​ൽ, നി​ക്കി ലൗ​ഡാ, അ​യ​ർ​ട്ട​ൺ സെ​ന്ന, ഫാ​ൻ​ജി​യോ, ലൂ​യി​സ് ഹാ​മി​ൽ​ട്ട​ൺ, മാ​ക്സ് വെ​ർ​സ്റ്റാ​പ്പ​ൻ, ചാ​ൾ​സ് ലെ​ക്ല​ർ​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ​ല്ലാം ജീ​വ​ൻ പ​ണ​യം വെ​ച്ച് മി​ന്ന​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചോ​ടി നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ അ​തി​പ്ര​ശ​സ്ത​രും ലോ​ക​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി അ​നേ​കാ​യി​രം ആ​രാ​ധ​ക വൃ​ന്ദ​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​ണ്. 500 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ വാ​ര്‍ഷി​ക വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള ഓ​രോ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും ജീ​വ​ൻ പ​ണ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വു​ന്ന​ത്.

    2025 ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് അ​തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഖ​ത്ത​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സ് സീ​സ​ണി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ റേ​സു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റാ​ൻ പോ​വു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ലാ​ൻ​ഡോ നോ​റി​സ് 390 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും മാ​ക്സ് വെ​ർ​സ്റ്റാ​പ്പ​നും ഓ​സ്കാ​ർ പി​യാ​സ്ട്രി​യും 366 പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​മാ​യി നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ്പ്രി​ന്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ പോ​യ​ന്റ് വ​ർ​ധ​ന എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് കു​റ​വു​ള്ള പോ​യ​ന്റ് നി​ക​ത്താ​ൻ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് നേ​ര​ത്തേ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നോ​റി​സി​ന് ര​ണ്ട് എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ​യും ര​ണ്ട് പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ മാ​ത്രം മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ൽ മ​തി. ട​യ​റി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ, മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ത്രി​കാ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ട​യ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗ പ​രി​ധി​ക​ൾ, കൂ​ടാ​തെ പോ​യ​ന്റ് ന​ഷ്ട​മാ​വു​ന്ന ഒ​രു തെ​റ്റ് പോ​ലും നാ​ട​കീ​യ​മാ​യി മ​ത്സ​ര ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​റാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കും.

    വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ ലു​സൈ​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട്

    2021ൽ ​തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട ലു​സൈ​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് സെ​ന്റ​ർ, 2022 ലെ ​ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​നാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച ലു​സൈ​ൽ ഐ​ക്ക​ണി​ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മോ​ട്ടോ​ർ​സ്‌​പോ​ർ​ട് ഇ​വ​ന്റു​ക​ളും മ​റ്റ് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച കാ​യി​ക​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​ത്. ലു​സൈ​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ന്റ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. മോ​ട്ടോ​ർ സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന 5.4 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക റേ​സി​ങ് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട്, ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ, വേ​ൾ​ഡ് എ​ൻ​ഡ്യൂ​റ​ൻ​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്, മോ​ട്ടോ ജി.​പി ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​രം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​വി​ധ കോ​ൺ​ഫി​ഗ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    റേ​സി​ങ് ട്രാ​ക്കി​ന് പു​റ​മേ, കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഗ്രാ​ൻ​ഡ്‌ സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി സ്യൂ​ട്ടു​ക​ൾ, മീ​ഡി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സി​നും വി​നോ​ദ​ത്തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, വി​ശാ​ല​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്, ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​ന​ന്ദ​വും അ​റി​വും; പ​ക​രാ​ൻ ഫാ​ൻ സോ​ൺ

    വി​നോ​ദ​വും സം​സ്കാ​ര​വും അ​റി​വ് പ​ക​രു​ന്ന നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ റൈ​സി​ങ് ആ​വേ​ശ​വും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വും സ​മ്മേ​ളി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ലു​സൈ​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് ഫാ​ൻ സോ​ൺ പ്ര​ദേ​ശം. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കാ​നും റേ​സി​ങ് ലോ​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ക്സ് ക്ലൂ​സി​വ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലു​സൈ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ന്റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യി​ൽ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​വു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഡ്രൈ​വി​ങ്, ശാ​സ്ത്ര​വും മോ​ട്ടോ​ർ​സ്പോ​ർ​ട്സും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക മേ​ഖ​ല​യാ​യ 'ഗി​ന്ന​സ് ഡോം', ​എ​യ്റോ​ഡൈ​നാ​മി​ക്സ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, റേ​സി​ങ് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.

    ഓ​ഗ് മെ​ന്റ​ഡ് റി​യാ​ലി​റ്റി റേ​സി​ങ്, സി​മു​ലേ​റ്റ​റു​ക​ളും എ.​ആ​ർ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഓ​ഗ് മെ​ന്റ​ഡ് റി​യാ​ലി​റ്റി റേ​സി​ങ്, റേ​സി​ങ് സി​മു​ലേ​റ്റ​റു​ക​ൾ, പ്ലേ ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ക​ൺ​സോ​ളു​ക​ൾ, ഇ-​ഗെ​യി​മി​ങ് സോ​ൺ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സ്വ​യം മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഫോ​ർ​മു​ല 1 ഫോ​ട്ടോ ബൂ​ത്തി​ലെ പോ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫോ​ർ​മു​ല 1 ഖ​ത്ത​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രീ​യി​ൽ ഫോ​ർ​മു​ല 1 സ്പ്രി​ന്റ്, ഫോ​ർ​മു​ല 2 ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്, പോ​ർ​ഷെ ക​രേ​ര ക​പ്പ് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഒ​രു നി​ര ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​കും. ട്രാ​ക്കി​ന് പു​റ​ത്ത്, മി​ക​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ത്സ​മ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​രും. ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫാ​മി​ലി ഫ്രൈ​ഡേ നൈ​റ്റ് ഷോ​യി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് സീ​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​തി​ഹാ​സ റോ​ക്ക് ബാ​ൻ​ഡ് മെ​റ്റാ​ലി​ക്ക ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച റേ​സ് ദി​ന​ത്തി​ൽ ഗം​ഭീ​ര പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും.

    ഫോ​ർ​മു​ല 1 ഖ​ത്ത​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രീ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ലെ​ഗോ എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും, ആ​ഗോ​ള ഫോ​ർ​മു​ല 1 തീം ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​ണ്ടാ​വും. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് മി​നി​യേ​ച്ച​ർ ഫോ​ർ​മു​ല 1 കാ​റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നും, ലെ​ഗോ ബ്രി​ക്ക്സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പി​റ്റ് ലെ​യ്നും ഗാ​രേ​ജും പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​നും ഖ​ത്ത​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സ് ലോ​ഗോ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു എ​ക്സ് ക്ലൂ​സി​വ് ബോ​ക്സി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.

