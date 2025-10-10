Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:03 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 'ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി 25' പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26 മു​ത​ൽ 29 വ​രെ, സ​മാ​പ​നം ന​വം​ബ​ർ 1ന്
    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി 25 പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം
    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് പ​തി​പ്പ് ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി 2025 ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഭാ​വി​യി​ലെ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ഹോ​ത്സ​വ​മാ​ണി​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഏ​റെ ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന സു​വ​നീ​ർ 2024ന്റെ ​പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ബ്ര​ഹാം കെ. ​ജോ​സ​ഫ് ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി 2025ന്റെ ​തീ​യ​തി​ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26 മു​ത​ൽ 29 വ​രെ ന​ട​ക്കും. സ​മാ​പ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങ് ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് അ​ബു ഹ​മൂ​റി​ലെ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ബെ​ന​വ​ല​ന്റ് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ടി. ​ബാ​വ​യും ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്റെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഷെ​യ്ഖ് ഷ​മീം സാ​ഹി​ബും ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി 2025ന്റെ ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പോ​സ്റ്റ​റും പ്ര​മോ​ഷ​ൻ വി​ഡി​യോ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ഇ.​പി​യും ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഹ​സ​ൻ കു​ഞ്ഞി​യും ചേ​ർ​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​രാ​യ അ​തി​ഥി​ക​ൾ, സാ​മൂ​ഹ്യ രം​ഗ​ത്തെ നേ​താ​ക്ക​ൾ, സ്കൂ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നാ​ല് വേ​ദി​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ന്റ​ർ​സ്കൂ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക 'ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് ഡേ', ​ഭ​ക്ഷ​ണ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് സോ​ണു​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​നു​മോ​ദ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​നു കു​മാ​ർ, ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഷെ​യ്ഖ് ഷ​മീം സാ​ഹി​ബ് എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ലാ​ഞ്ജ​ലി​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ, സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

