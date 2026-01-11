ഖത്തർ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
ദോഹ: ഖത്തർ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ 2026-27 കാലയളവിലേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സിറാജ് ഇരിട്ടി (പ്രസിഡന്റ്), അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് നല്ലളം (ജനറൽ സെക്രട്ടറി), താജുദ്ദീൻ മുല്ലവീടൻ (ട്രഷറർ) എന്നിവരാണ് പ്രധാന ഭാരവാഹികൾ. നസീർ പാനൂർ, ഹമീദ് കല്ലിക്കണ്ടി, അസ്ലം മാഹി, റിയാസ് വാണിമേൽ, നിസാർ ചെട്ടിപ്പടി എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും മുജീബ് റഹ്മാൻ മദനി, ഹമദ് ബിൻ സിദ്ദീഖ്, മൊയ്ദീൻ ഷാ, അജ്മൽ ജൗഹർ, ശനീജ് എടത്തനാട്ടുകര എന്നിവരെ സെക്രട്ടറിമാരായും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സിറാജ് ഇരിട്ടി പ്രഭാഷകനും മികച്ച സംഘാടകനുമാണ്. തുമാമയിലെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡി സെന്റർ മദ്റസയുടെ പ്രിൻസിപ്പലായ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ നിരവധി സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏറക്കാലമായി ഖത്തർ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ നേതൃനിരയിലുള്ള സിറാജ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടി സ്വദേശിയാണ്. ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നല്ലളം സ്വദേശിയാണ്. നിലവിൽ ബിൻ മഹ്മൂദ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡി സെന്റർ മദ്റസയുടെ പ്രിൻസിപ്പലാണ്. മദീന ഖലീഫ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ റഷീദലി വി.പി., ബഷീർ അൻവാരി, പി.ഇസെന്റ് അബ്ദുൽ വഹാബ്, നാസിറുദീൻ ചെമ്മാട്, അബ്ദുറഹ്മാൻ മദനി എന്നിവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു.
