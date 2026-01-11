Begin typing your search above and press return to search.
    11 Jan 2026 12:50 PM IST
    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    സി​റാ​ജ് ഇ​രി​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ന​ല്ല​ളം ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി
    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    സി​റാ​ജ് ഇ​രി​ട്ടി, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ന​ല്ല​ളം, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മു​ല്ല​വീ​ട​ൻ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ 2026-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സി​റാ​ജ് ഇ​രി​ട്ടി (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌), അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ന​ല്ല​ളം (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മു​ല്ല​വീ​ട​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്‌ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. ന​സീ​ർ പാ​നൂ​ർ, ഹ​മീ​ദ് ക​ല്ലി​ക്ക​ണ്ടി, അ​സ്‌​ലം മാ​ഹി, റി​യാ​സ് വാ​ണി​മേ​ൽ, നി​സാ​ർ ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി എ​ന്നി​വ​രെ വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യും മു​ജീ​ബ്‌ റ​ഹ്മാ​ൻ മ​ദ​നി, ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ്, മൊ​യ്ദീ​ൻ ഷാ, ​അ​ജ്മ​ൽ ജൗ​ഹ​ർ, ശ​നീ​ജ് എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര എ​ന്നി​വ​രെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സി​റാ​ജ് ഇ​രി​ട്ടി പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നും മി​ക​ച്ച സം​ഘാ​ട​ക​നു​മാ​ണ്‌. തു​മാ​മ​യി​ലെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക്‌ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ നി​ര​വ​ധി സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ‌ഏ​റ​ക്കാ​ല​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള സി​റാ​ജ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഇ​രി​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്‌ ജി​ല്ല​യി​ലെ ന​ല്ല​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ബി​ൻ മ​ഹ്‌​മൂ​ദ്‌ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക്‌ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലാ​ണ്‌. മ​ദീ​ന ഖ​ലീ​ഫ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ റ​ഷീ​ദ​ലി വി.​പി., ബ​ഷീ​ർ അ​ൻ​വാ​രി, പി.​ഇ​സെ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്‌, നാ​സി​റു​ദീ​ൻ ചെ​മ്മാ​ട്, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മ​ദ​നി എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

