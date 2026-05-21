Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 May 2026 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 21 May 2026 8:37 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി​, ന​ജീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഹു​സൈ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക -സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ 45 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ 2026–28 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചേ​ർ​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി​യെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും ന​ജീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​നെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഹു​സൈ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ണ് ട്ര​ഷ​റ​ർ. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​സ്ബാ​ഹ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​രീ​ഫ്, അ​ൻ​സാ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ മൈ​ബേ​ക്ക്, എ.​എ. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഹ​നീ​ഫ് ആ​യ​പ്പ​ള്ളി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ല​യി​സ് കു​നി​യി​ൽ, പി.​കെ. ഷെ​മീ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ് ക​രി​പ്പ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഹാ​ദി, ഡോ. ​ഹ​ഷി​യ​ത്തു​ല്ല, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജ്മ​ൽ. കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം കേ​ന്ദ്ര തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഫൈ​സ​ൽ കാ​രാ​ട്ടി​യാ​ട്ടി​ൽ, അ​ക്ബ​ർ ഖാ​സിം, ജി.​പി. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, ജാ​സിം കു​ന്നോ​ത്ത്, ഹ​ർ​ഷ​ദ് മാ​ഹി, ഖ​ല്ലാ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.​മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ വ​ക്റ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഷെ​മീ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹു​സൈ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ക​ക്കോ​വ്, മ​ഹ്റൂ​ഫ് മാ​ട്ടൂ​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ കാ​രാ​ട്ടി​യാ​ട്ടി​ൽ, അ​ക്ബ​ർ ഖാ​സിം, ഷാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Office BearersIndian Islamic Centerqatar​
    News Summary - Qatar Indian Islamic Center elects office bearers
    Similar News
    Next Story
    X