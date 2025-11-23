Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 10:32 AM IST

    ഖി​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്: ക​ണ്ണൂ​രി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി മ​ല​പ്പു​റം കാ​സ​ർ​കോ​ട്, എ​റ​ണാ​കു​ളം ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും ജ​യം

    ഖി​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്: ക​ണ്ണൂ​രി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി മ​ല​പ്പു​റം കാ​സ​ർ​കോ​ട്, എ​റ​ണാ​കു​ളം ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും ജ​യം
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​യും ഹോ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് കൂ​ൾ ക​ണ്ണൂ​രും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നു മു​മ്പ് അ​ണി​നി​ര​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഹാ​ട്രി​ക് ഗോ​ളു​മാ​യി ജം​ഷീ​ർ മി​ന്നു​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റം (ഖി​ഫ്) ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഹോ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് കൂ​ൾ ക​ണ്ണൂ​രി​നെ​തി​രെ ഗോ​ൾ മ​ഴ വ​ർ​ഷി​ച്ച് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി​ക്ക് സ​മ്പൂ​ർ​ണ ജ​യം. എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത എ​ട്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ​ത്. 23 ാം മി​നി​റ്റി​ൽ തു​ട​ങ്ങി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 70 ാം മി​നി​റ്റു വ​രെ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ ഗോ​ൾ വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ എ​ട്ടു ഗോ​ളു​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഹാ​ട്രി​ക് ജം​ഷീ​ർ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ, ന​വാ​ഫ്‌, ആ​ഷി​ഖ്, സു​ഹൈ​ൽ, സു​ജി​ൻ, തൗ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​രോ ഗോ​ളു​ക​ളും നേ​ടി. ജം​ഷീ​ർ ആ​ണ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്. ആ​ദ്യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ എ​ഫ്.​സി​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു ഗോ​ളി​ന് ഒ​റി​ക്സ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് വി​ജ​യി​ച്ചു. തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ക​ളി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഒ​റി​ക്സ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് 9 ാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ൽ​ഫാ​സ് ഗോ​ള​ടി​ച്ച് സ്കോ​റി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    33ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ബാ​ദു​ഷ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ളും നേ​ടി ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മേ​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി. ഒ​റി​ക്സ് കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്റെ യാ​സീ​ൻ ആ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ താ​രം. മ​റ്റൊ​രു ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വ​യ​നാ​ട് കൂ​ട്ടം ടീ​മി​നെ (2-0) യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​റ​ണാ​കു​ളം നി​ഷ്പ്ര​യാ​സം കീ​ഴ​ട​ക്കി. 11ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ജ​ർ​മി​യ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നും 28ാം മി​നി​റ്റി​ൽ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദു​മാ​ണ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. അ​ബ്ദു​റ​ഹീം ആ​ണ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്.

    TAGS:Qatar NewsSports NewsQatar Indian Football Forum
    News Summary - Qatar Indian Football Forum tournament
