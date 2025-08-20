Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ ഇ​ൻ​കാ​സ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 12:25 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ൻ​കാ​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ൻ​കാ​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ൻ​കാ​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് കെ.​കെ. ഉ​സ്മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദ​മാ​യി പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു ര​ണ്ടാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ​യം ആ​ഗ​ത​മാ​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്രം ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ​കൂ​ടി ച​രി​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും നി​ല​വി​ൽ ഈ ​ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള സം​ഘ​ടി​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത പ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ഐ.​എ​സ്.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ തൂ​വാ​രി​ക്ക​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി വാ​ണി​മേ​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​വി. അ​ബ്ബാ​സ്, അ​സീ​സ് പു​റാ​യി​ൽ, ഷം​സു വേ​ളൂ​ർ, സി​ദ്ദീ​ക്ക് സി.​ടി, ജോ​സ​ഫ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ജി​തേ​ഷ് ന​രി​പ്പ​റ്റ, സ​രി​ൻ കേ​ളോ​ത്ത്, വ​നി​താ വി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​റി​യം വ​ർ​ദ, വി​നീ​ഷ് അ​മ​രാ​വ​തി, ഗ​ഫൂ​ർ പി.​സി., ജം​ഷാ​ദ് ന​ജീം, ഈ​സ വ​ട​ക​ര, ഷീ​ജി​ത്ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ത​ക്ക​ൽ, ഡോ. ​ല​ത്തീ​ഫ്, റ​ഫീ​ഖ് കു​റ്റ്യാ​ടി, ദി​പി​ൻ വാ​ക​യാ​ട്, വ​നി​ത വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹ​രീ​ഷ്കു​മാ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Independence Dayqatar incascelebratedKozhikode
    News Summary - Qatar Incas celebrated Independence Day in Kozhikode
    Similar News
    Next Story
    X