Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 March 2026 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 12:53 PM IST

    പ്രതിരോധം തീർത്ത്, സുരക്ഷയൊരുക്കി ഖത്തർ

    സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളോ ചിത്രങ്ങളോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കരുത്
    ദോ​ഹ: മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നു നേ​രെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും മി​സൈ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ർ​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് നേ​രെ തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഡ്രോ​ണു​ക​ളും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ച​താ​യും വ​ലി​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും ജീ​വ​ഹാ​നി​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​വി​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. ഖ​ത്ത​റി​നു നേ​രെ 65 ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ളും 12 ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​മാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഇ​റാ​ൻ തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ൽ 63 മി​സൈ​ലു​ക​ളും 11 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ വ്യോ​മ പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​നം ത​ക​ർ​ത്തു. ര​ണ്ട് മി​സൈ​ലു​ക​ൾ അ​ൽ ഉ​ദൈ​ദ് വ്യോ​മ​താ​വ​ള​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​വും, ഒ​രു ഡ്രോ​ൺ, റ​ഡാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലും പ​തി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, സൈ​നി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടി​ല്ല. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യോ​ടെ 18 മി​സൈ​ലു​ക​ളും അ​ൽ ഉ​ദൈ​ദ് വ്യോ​മ​താ​വ​ള​ത്തെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​റാ​ൻ തെ​ടു​ത്തു​വി​ട്ടു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​സൈ​ൽ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്ക് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് 114 പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. സു​ര​ക്ഷാ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളോ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളോ പ​ക​ർ​ത്തി സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ മാ​ത്രം വി​ശ്വ​സി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ അ​ടി​യ​ന്ത​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഏ​കോ​പി​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​ക​രു​തെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും തെ​റ്റാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളോ അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളോ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    News Summary - Qatar has strengthened its defense and provided security
