Madhyamam
    Qatar
    'രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ മാ​റി'

    യു.​എ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന -കു​ടും​ബ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ബൂ​ഥൈ​ന ബി​ൻ​ത് അ​ലി അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ നു​ഐ​മി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ‘രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ മാ​റി’
    യു.​എ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ 64-ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന -കു​ടും​ബ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ബൂ​ഥൈ​ന ബി​ൻ​ത് അ​ലി അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ നു​ഐ​മി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ മാ​റി​യെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന -കു​ടും​ബ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ബൂ​ഥൈ​ന ബി​ൻ​ത് അ​ലി അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ നു​ഐ​മി. യു.​എ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ 64-ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. 2025 ന​വം​ബ​റി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത് ലോ​ക സോ​ഷ്യ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സ​മ്മി​റ്റി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഈ ​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മ്മി​റ്റി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട 'ദോ​ഹ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​ൻ' 2030 ലെ ​സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന രേ​ഖ​യാ​യി മാ​റി​യെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ബൂ​ഥൈ​ന ബി​ൻ​ത് അ​ലി അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ നു​ഐ​മി സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ, സ്ത്രീ​ക​ൾ, യു​വാ​ക്ക​ൾ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ, വ​യോ​ധി​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു.

    "കെ​യ​ർ ടു ​എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്റ്" എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ 2025-2030 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യെ കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ര​ക്ഷ​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. 2025ലെ ​സി​വി​ൽ ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്‌​സ് നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച തൊ​ഴി​ൽ -കു​ടും​ബ ബാ​ല​ൻ​സ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം 63 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2025ൽ ​പാ​സാ​ക്കി​യ നി​യ​മ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും, സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 'റൗ​ദ അ​വാ​ർ​ഡ്' ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് അ​വ​ർ പ്ര​സം​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

