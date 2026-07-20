Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖത്തറിൽ ഇൻജക്ഷൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 July 2026 5:33 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 5:33 PM IST

    ഖത്തറിൽ ഇൻജക്ഷൻ രൂപത്തിലുള്ള എക്സോസോം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ചർമത്തിന് പുറത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി
    ഖത്തറിൽ ഇൻജക്ഷൻ രൂപത്തിലുള്ള എക്സോസോം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചു
    cancel

    ദോഹ: ഇൻജക്ഷൻ രൂപത്തിലുള്ള എക്സോസോം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഖത്തറിൽ പൂർണമായി നിരോധിച്ചു. മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യവർദ്ധക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഫാർമസി ആൻഡ് ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രത്യേക സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി.

    വിപണിയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും എക്സോസോം അടങ്ങിയ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വ്യാപകമായ പ്രചാരണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ. രാജ്യത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഫാർമസി ആൻഡ് ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റോ, യു.എസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ മെഡിക്കൽ -സൗന്ദര്യവർദ്ധക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരുവിധ എക്സോസോം കുത്തിവെപ്പുകൾക്കും അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. എക്സോസോം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിന് പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമാണ് അനുമതിയുള്ളത്.

    കുത്തിവെപ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ഇത്തരം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ഫലപ്രാപ്തിയും ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും, ഇവ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെയും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പൊതുജനാരോഗ്യവും സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി എല്ലാവരും ഈ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bannedBeauty Cosmeticsqatar​injected
    News Summary - Qatar has banned the use of injectable exosome products
    Similar News
    Next Story
    X