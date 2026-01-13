Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    13 Jan 2026 7:44 AM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 7:44 AM IST

    ഖത്തർ ഹാഫ് മാരത്തൺ: ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതി

    ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഖ​ത്ത​ർ ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ൺ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10 ന് ​ലു​സൈ​ൽ ബൊ​ളെ​വാ​ഡി​ൽ ന​ട​ക്കും
    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ൺ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ത​കൃ​തി. ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10ന് ​ലു​സൈ​ൽ ബൊ​ളെ​വാ​ഡി​ൽ കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് ട്രാ​ക്കൊ​രു​ങ്ങും. രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​യി​ക സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മാ​ര​ത്ത​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​വി​ധ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കും കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ​മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ത് ല​റ്റു​ക​ളും മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ​ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. 2026 എ​ഡി​ഷ​ൻ മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ 10,000 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ 6,000 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ കാ​യി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​ത്തെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മു​ൻ​നി​ര രാ​ജ്യ​മാ​യി മാ​റു​ക എ​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് മാ​ര​ത്ത​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ലാ​ഹ് അ​ൽ സാ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര​വും മി​ക​ച്ച​തു​മാ​യ കാ​യി​കാ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ -ശാ​രീ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ​കു​ട്ടി​ക​ൾ (6 -14 വ​യ​സ്സ്): 1 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ

    യൂ​ത്ത് (15 -17 വ​യ​സ്സ്): 5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ

    ജ​ന​റ​ൽ കാ​റ്റ​ഗ​റി (19 -39 വ​യ​സ്സ്) 5 കി.​മീ, 10 കി.​മീ, 21 കി.​മീ.

    ജ​ന​റ​ൽ കാ​റ്റ​ഗ​റി (40 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ): കി.​മീ, 10 കി.​മീ, 21 കി.​മീ.

    ​ടീം ​ഖ​ത്ത​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി (19 -39 വ​യ​സ്സ്): 5 കി.​മീ, 10 കി.​മീ, 21 കി.​മീ.

    ​ടീം ​ഖ​ത്ത​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി (40 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ): : 5 കി.​മീ, 10 കി.​മീ, 21 കി.​മീ.

    TAGS:Preparationshalf marathonqatar​
    News Summary - Qatar Half Marathon: Preparations in full swing
