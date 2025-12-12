Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​ർ ഹാ​ഫ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 2:09 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 2:09 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ൺ 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​ർ ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ൺ 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10ന്
    cancel
    Listen to this Article

    ​​ദോ​ഹ: അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ൺ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 10ന് ​ലു​സൈ​ൽ ബൊ​ളെ​വാ​ഡി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ അ​ൽ സ​അ​ദ് സ്ക്വ​യ​റി​ലെ ടീം ​ഖ​ത്ത​ർ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​നു​ബ​ന്ധ കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    ഖ​ത്ത​ർ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ണി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഗ​നീ​മി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ, ഇ​വ​ന്റി​ന്റെ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഹെ​ഡ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, 2025ലെ ​റേ​സ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ റ​ബി​യ അ​ൽ മു​സ് ലി​ഹ്, ജ​മാ​ൽ അ​ൽ ഖാ​ൻ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ 6,000 ല​അ​ധി​കം പേ​രാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം10,000 പേ​രെ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Qatar Half Marathon 2026 on February 10
    Similar News
    Next Story
    X