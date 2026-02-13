Begin typing your search above and press return to search.
    പൈ​തൃ​ക​ത്ത​നി​മ​യാ​ർ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മൊ​രു​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ ഹ​ലാ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് തു​ട​ക്കം

    ഖ​ത്ത​റി​െ​ന്റ പൈ​തൃ​കം പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്
    പൈ​തൃ​ക​ത്ത​നി​മ​യാ​ർ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മൊ​രു​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ ഹ​ലാ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് തു​ട​ക്കം
    ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ ഹ​ലാ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ പൈ​തൃ​ക​ത്ത​നി​മ​യാ​ർ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മൊ​രു​ക്കി 14ാമ​ത് ഖ​ത്ത​ർ ഹ​ലാ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് തു​ട​ക്കം.

    ആ​ടു​ക​ളു​ടെ മ​ഹോ​ത്സ​വ​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ ഹ​ലാ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക​താ​റ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജ​ന​പ്രി​യ മേ​ള​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 16വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റ് ക​താ​റ​യു​ടെ തെ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. കാ​ലി വ​ള​ർ​ത്ത​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പു​രാ​ത​ന സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​റി​വു​ക​ൾ പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തെ വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ന കാ​ല​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് പൈ​തൃ​ക​മേ​ള ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ന് അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ക​ന്നു​കാ​ലി വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പൈ​തൃ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ഹ​ലാ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നെ അ​തി​ന്റെ പ്ര​താ​പ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​താ​റ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ സു​ലൈ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​ഠ​നാ​ർ​ഹ​വും വി​നോ​ദ​പ​ര​വു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. പ​ഴ​യ കാ​ലി​വി​പ​ണി​ക​ൾ പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച് അ​തി​ന്റെ ത​നി​മ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് മേ​ള​യു​ടെ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മേ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബ​ദു​വി​ൻ ടെ​ന്റു​ക​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, പെ​യി​ന്റി​ങ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സം​ഗീ​തോ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യ റ​ബാ​ബ സം​ഗീ​ത അ​വ​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ മേ​ള​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കു​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​നോ​ദ​ത്തി​നാ​യി ഒ​ട്ട​ക സ​വാ​രി​യും ആ​ർ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ൾ, കൃ​ഷി - വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന 17 പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളും മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

