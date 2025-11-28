Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 12:29 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സ്; മെ​ട്രോ സ​മ​യം ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചു

    ഖ​ത്ത​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സ്; മെ​ട്രോ സ​മ​യം ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ഖ​ത്ത​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദോ​ഹ മെ​ട്രോ, ലു​സൈ​ൽ ട്രാം ​സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ സ​മ​യം മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചു. ലു​സൈ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ കാ​ർ റേ​സി​ങ്ങും മ​റ്റു വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​മ​യം നീ​ട്ടി​യ​ത്. വി​വി​ധ വി​നോ​ദ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെയാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക.

    ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ച സ​മ​യം:

    വെ​ള്ളി - രാ​വി​ലെ 9 മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച 1.30 വ​രെ

    ശ​നി - രാ​വി​ലെ 5 മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച 1.30 വ​രെ

    ഞാ​യ​ർ -രാ​വി​ലെ 5 മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച 2.30 വ​രെ

    • പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​ന്ന്
    • പ്ര​കാ​ശ വി​സ്മ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യി അ​ൽ ബി​ദ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ലാ​ന്റേ​ൺ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​ന്നി​ച്ച് വി​നോ​ദ -ഉ​ല്ലാ​സ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ൻ​ഫ്ലാ​റ്റ​ബ്ളു​ക​ൾ, ആ​ർ​ക്കേ​ഡ് ഗെ​യി​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യൊ​രു​ക്കി ​ഫാ​മി​ലി ഫ​ൺ സോ​ൺ സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 40 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 25 റി​യാ​ലു​മാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്.
    • ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സ് ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ ലു​സൈ​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ഫാ​ൻ സോ​ൺ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.
    • കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സൗ​ത്ത് കേ​ര​ള എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (സ്കി​യ) ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഹ​മ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫോ​ൺ: 55198270.
    • ഖ​ത്ത​ർ മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ലാ​ഹ് ബി​ൻ സൈ​ദ് ആ​ലു മ​ഹ്മൂ​ദ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് വൈ​കീ​ട്ട് 6.15ന് ​ദോ​ഹ ബി​ൻ സൈ​ദ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.
    • ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 9.30 വ​രെ സ്കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ക്കും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വ​ള​ന്റി​യ​റി​ങ് ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.
    • യു.​എം.​എ.​ഐ 40ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ അ​ബ്സ​ല്യൂ​ട് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ട​ഷ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കം സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.
    • ഖ​ത്ത​ർ ഐ.​എം.​സി.​സി ദോ​ഹ സോ​ൺ മും​ത​സ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ സി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ലു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കും. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ​ചെ​യ്യ​ണം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 66256277, 77556760 ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്.
    • ഖ​ത്ത​ർ വാ​ണി​മേ​ൽ പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​ദി​ന വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ‘സ്മാ​ഷ്-25’ ഒ​രു മ​ണി മു​ത​ൽ മി​സൈ​മീ​ർ ഹാ​മി​ൽ​ട്ട​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം.
