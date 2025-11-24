Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Nov 2025 1:46 PM IST
    date_range 24 Nov 2025 1:46 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ഫ്യൂ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റ് ടി​ക്ക​റ്റ്; വി​ൽ​പ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഖ​ത്ത​ർ ഫ്യൂ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റ് ടി​ക്ക​റ്റ്; വി​ൽ​പ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: കാ​​ർ ഷോ, ​​ലൈ​​വ് സം​​​ഗീ​​തം അ​​ട​​ക്കം വി​​വി​​ധ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ ഫ്യൂ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 2026 ജ​നു​വ​രി 23ന് ​ഫ്യൂ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റ് വേ​ൾ​ഡ് ടൂ​റി​ന് ഖ​ത്ത​റി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഓ​​ട്ടോ​​മോ​​ട്ടി​​വ് ഷോ​​യും ലൈ​​വ് സം​​​ഗീ​​ത​​വും അ​​ര​​ങ്ങേ​​റു​​ന്ന ഫ്യൂ​​വ​​ൽ ഫെ​​സ്റ്റ്, വി​​വി​​ധ വി​​നോ​​ദ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ൾ സം​​യോ​​ജി​​പ്പി​​ച്ചു​​ള്ള സ്റ്റീ​​വ് ഹാ​​ർ​​വി ദ ​​ഗോ​​ൾ​​ഫ് ക്ലാ​​സി​​ക് എ​​ന്നീ ആ​​​ഗോ​​ള പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളു​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​​ക.

    എ​ലൈ​റ്റ് കാ​ർ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഡ്രി​ഫ്റ്റ് ഷോ​ക​ൾ, ലൈ​വ് പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫ്യൂ​വ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടീ​വ് പ്രേ​മി​ക​ളെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രും. ഫ്യൂ​​വ​​ൽ ഫെ​​സ്റ്റ്, ഗോ​​ൾ​​ഫ് ക്ലാ​​സി​​ക് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ൾ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലൂ​​ടെ ഖ​​ത്ത​​റി​​ലെ വി​​നോ​​ദ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ൾ വൈ​​വി​​ധ്യ​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും ലോ​​കോ​​ത്ത​​ര അ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. 100 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മു​ത​ൽ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. 12 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ റീ​ഫ​ണ്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല.

