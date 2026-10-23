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    ഖ​ത്ത​ർ -ഫ്രാ​ൻ​സ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡ​യ​ലോ​ഗ്

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    ഖ​ത്ത​ർ -ഫ്രാ​ൻ​സ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡ​യ​ലോ​ഗ്
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    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും ഫ്ര​ഞ്ച് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ജീ​ൻ -നോ​യ​ൽ ബാ​രോ​ട്ടും സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ - ഫ്രാ​ൻ​സ് നാ​ലാ​മ​ത് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡ​യ​ലോ​ഗ് ദോ​ഹ​യി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും ഫ്ര​ഞ്ച് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ജീ​ൻ -നോ​യ​ൽ ബാ​രോ​ട്ടും സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, നി​ക്ഷേ​പ, പ്ര​തി​രോ​ധ, സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ആ​രോ​ഗ്യ, സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ണി​ലാ​ണ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ഡ​യ​ലോ​ഗ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു ശേ​ഷം സ​ഹ​ക​ര​ണ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​വും ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ളും, സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ചാ വി​ഷ​യ​മാ​യി. ലെ​ബ​ന​ൻ, സു​ഡാ​ൻ, എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ളും, ഇ​റാ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും, ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​യ​ത​ന്ത്ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പി​രി​മു​റു​ക്കം അ​യ​വു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും നേ​താ​ക്ക​ൾ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Qatar-France Strategic Dialogue
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