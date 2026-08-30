സുരക്ഷാ സഹകരണം ഖത്തർ -ഫ്രാൻസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

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Posted Ondate_range 30 Aug 2026 12:02 PM IST
Updated Ondate_range 30 Aug 2026 12:02 PM IST
സുരക്ഷാ സഹകരണം ഖത്തർ -ഫ്രാൻസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
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News Summary - Qatar-France Ministers Discuss Security
ദോഹ: ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഫ്രാൻസിലെത്തിയ ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽഥാനി, ഫ്രഞ്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ലോറന്റ് നുണെസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണവും, പ്രത്യേകിച്ച് സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികളും അവലോകനം ചെയ്തു. പൊതു താൽപര്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയായി.
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