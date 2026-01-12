Begin typing your search above and press return to search.
    ഖ​ത്ത​ർ -ഫ്ര​ഞ്ച് സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം; ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​നാ ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ന്നാ​യി​ക്ക് ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ ഉ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി
    ഖ​ത്ത​ർ -ഫ്ര​ഞ്ച് സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം; ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​നാ ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ന്നാ​യി ഫ്ര​ഞ്ച് സാ​യു​ധ സേ​നാ ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ ഫാ​ബി​യ​ൻ മാ​ൻ​ഡ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു 

    ​ദോ​ഹ: സൈ​നി​ക ഏ​കോ​പ​ന​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ -ഫ്രാ​ൻ​സ് ധാ​ര​ണ. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ സാ​യു​ധ സേ​നാ ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ (പൈ​ല​റ്റ്) ജാ​സിം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ന്നാ​യി, ഫ്ര​ഞ്ച് സാ​യു​ധ സേ​നാ ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ ഫാ​ബി​യ​ൻ മാ​ൻ​ഡ​നു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് സൈ​നി​ക ഏ​കോ​പ​ന​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യ​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി -ഫ്ര​ഞ്ച് സു​പ്രീം മി​ലി​ട്ട​റി ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 27ാമ​ത് സെ​ഷ​നി​ലെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ ക​റി​ച്ചും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​റും ഫ്രാ​ൻ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൈ​നി​ക ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ന്നാ​യി​ക്ക് ഫ്ര​ഞ്ച് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ന്റെ ഉ​ന്ന​ത ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ 'ലീ​ജി​യ​ൻ ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ' സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ടെ അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണം. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Qatar-France military cooperation; Memorandum of Understanding signed
