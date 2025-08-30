Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 11:32 AM IST

    സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം: ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​ർ -​ഫ്രാ​ൻ​സ്

    ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽഥാ​നി ഫ്ര​ഞ്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ബ്രൂ​ണോ റീ​ട്ടെ​യി​ലി​യോ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദോ​ഹ: സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് ഖ​ത്ത​റും ഫ്രാ​ൻ​സും. പാ​രി​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ, ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‌​വി​യ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽഥാ​നി ഫ്ര​ഞ്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ബ്രൂ​ണോ റീ​ട്ടെ​യി​ലി​യോ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​വ​രും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

    TAGS:franceGulf NewsQatar NewsQatarsecurity cooperation
    News Summary - Qatar, France discuss security cooperation
