    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 2:27 PM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ

    അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ ഹ​മാ​സി​ന്റെ നേ​താ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി സൂ​ച​ന. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഗ​ൾ​ഫ്-​അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​ന്നി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സൂ​ച​ന​ക​ളും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14-15 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി.​എ​ൻ.​എ​ന്നി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​റ്റു പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​യു​ട​നെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി വി​വി​ധ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ഈ​ജി​പ്ത്, പാ​കി​സ്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ഖ​ത്ത​റി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി പി​ന്തു​ണ​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രി​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഖ​ത്ത​ർ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സി​ന് ക​ത്ത​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ആ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​യ​മ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ യോ​ഗം വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളുംസ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

