Madhyamam
    Qatar
    date_range 8 Sept 2025 2:30 PM IST
    date_range 8 Sept 2025 2:30 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബാ​ക്ക് ടു സ്കൂ​ൾ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി

    ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബാ​ക്ക് ടു സ്കൂ​ൾ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തി
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ക്യു.​എ​ഫ്.​എ) അ​തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.അ​ൽ തു​മാ​മ​യി​ലെ ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ​ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ൾ ബാ​ഗു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​ൻ, സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള താ​രി​ഖ് ബി​ൻ സി​യാ​ദ് സ്കൂ​ളും മ​റ്റു ചി​ല സ്കൂ​ളു​ക​ളും ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ൾ ബാ​ഗു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ നി​ര​വ​ധി സ്കൂ​ളു​ക​ളു​മാ​യും സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ക്യു.​എ​ഫ്.​എ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Qatar Football Association holds back-to-school event
