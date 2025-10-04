Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം; യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ പ്ര​മേ​യം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ൽ ഖേ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ

    യു.​എ​ൻ പ്ലീ​ന​റി സെ​ഷ​നി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ ആ​ലി​യ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​മേ​യം യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ൽ ഖേ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ. ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ളും ഉ​ട​ന​ടി വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ലെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ത​ട​വു​കാ​രെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി​യി​ൽ പ്ര​മേ​യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്മേ​ൽ വീ​റ്റോ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന പ്ലീ​ന​റി സെ​ഷ​നി​ൽ, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ ആ​ലി​യ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യാ​ണ് പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ക​ര​ട് പ്ര​മേ​യം സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ വീ​റ്റോ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സെ​ഷ​ൻ ചേ​ർ​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ 80ാമ​ത് സെ​ഷ​നി​ട​യി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ എ​ട്ട് അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ, ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യു.​എ​ന്നു​മാ​യും മ​റ്റ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ​യും സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യും ഖ​ത്ത​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യും യു.​എ​സു​മാ​യും ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ത​ട​വു​കാ​രെ​യും മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ലും, ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കാ​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഗ​സ്സ​യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ ആ​ലി​യ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ഫ് ആ​ൽ​ഥാ​നി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ന​യ​ത​ന്ത്ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്ഥി​ര​ത​യും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:GazaGulf Newsun security councilQatar NewsIsrael Attack
    News Summary - Qatar expresses regret over UN Security Council resolution defeat on Israeli aggression in Gaza
