Madhyamam
    11 Jan 2026 1:01 PM IST
    ഷെ​ല്ലാ​ക്ര​മ​ണം; യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി​ക്ക് നാ​ശ​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​ൽ ഖേ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഷെ​ല്ലാ​ക്ര​മ​ണം; യു​ക്രെ​യ്നി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി​ക്ക് നാ​ശ​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​ൽ ഖേ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു
    Listen to this Article

    ദോഹ: യു​ക്രെ​യ്ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കി​യ​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ഷെ​ല്ലാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഖേ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ എം​ബ​സി​യി​ലെ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ർ​ക്കോ മ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കോ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ന​യ​ത​ന്ത്ര കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സി​വി​ലി​യ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ഇ​ത്ത​രം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ന​യ​ത​ന്ത്ര ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    റ​ഷ്യ -യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റി​നും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

