Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    30 Jan 2026 2:56 PM IST
    Updated On
    30 Jan 2026 2:56 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ അ​വാ​ർ​ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    ദു​ഹൈ​ൽ: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 15ാമ​ത് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു. ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ്റ്റ​ഡീ​സ് കോ​ള​ജ് ഡീ​നും ഇ​ബ്ന്‍ ഖ​ൽ​ദൂ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​റെ​ജ​ബ് സെ​ന്തൂ​ർ​ക്ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ചി​ന്താ​ധാ​ര​യെ മൂ​ല്യ​ര​ഹി​ത ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​തെ​റ്റി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ആ​ശ​യ​പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ജീ​വി​തം അ​റി​വ് സ​മ്പാ​ദ​ന​ത്തി​നും ആ​ത്മീ​യ –ബൗ​ദ്ധി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കു​മാ​യി ഏ​റ്റ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട ഘ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ദു​ഹൈ​ലി​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് ദോ​ഹ ഫോ​ർ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ -സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​റ് സോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും വി​ജ​യി​ച്ച പ്ര​തി​ഭ​ക​ളും 14 കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും മാ​റ്റു​ര​ച്ച സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ ഐ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് സോ​ണും എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളും ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ജീ​ബ് ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യും അ​ഷ്ക​ർ സ​ഖാ​ഫി സ​ർ​ഗ പ്ര​തി​ഭ​യു​മാ​യി.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഖ​ത്ത​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​നാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യ പ​റ​വ​ണ്ണ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് ഉ​സ്താ​ദ്, ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൊ​യ്തീ​ൻ ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ലീം കു​റു​ക​ത്താ​ണി സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​സി​ഫ് അ​ലി കൊ​ച്ച​ന്നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

