Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 11:25 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണം ഇ​ന്ന്

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ന​ട​ക്കും
    ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണം ഇ​ന്ന്
    ദോ​ഹ: ‘ന​മ്മു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റം... ന​മ്മു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ 2026ലെ ​ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണം ഇ​ന്ന്. ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ന​ട​ക്കും. ​

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഫെ​ബ്രു​വ​രി 26നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ വെ​റു​മൊ​രു ഉ​പ​ഭോ​ഗ​വ​സ്തു​വാ​യി കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ​രും പ​രി​സ്ഥി​തി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​നാ​ച​ര​ണ പ്ര​മേ​യം, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ, ല​ളി​ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി​ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ല​നം, പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ ശു​ചി​ത്വം പാ​ലി​ക്കു​ക, സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ദൈ​നം​ദി​ന ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രി​സ്ഥി​തി സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഹു​ബാ​റ പ​ക്ഷി​ക​ളെ തു​റ​ന്നു​വി​ട്ടു. പ​രി​സ്ഥി​തി -കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഹു​ബാ​റ പ​ക്ഷി​ക​ളെ തു​റ​ന്നു​വി​ട്ട​ത്.

    ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ന​ട​ക്കും.

    News Summary - Qatar Environment Day is celebrated today
