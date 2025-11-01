Begin typing your search above and press return to search.
    ജ​ന​കീ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ

    12 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്
    ജ​ന​കീ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ
    Listen to this Article



    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന നാ​യ​ക​ൻ ആ​ദ​ര​ണീ​യ​നാ​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ജ​ന​കീ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം. അ​ബൂ​ഹ​മൂ​റി​ലെ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ക്ഷി​യാ​യ മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം -2025 ജ​ന​കീ​യ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു.

    12 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഉ​ത്സ​വ പ്ര​തീ​തി​യാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ആ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ, ക​മ്പ​ടി​മേ​ളം...​ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ ആ​ദ​ര​ണീ​യ​നാ​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ന​യി​ച്ചു. ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി​യി​ൽ കേ​ര​ള​മേ​റെ​ക്കേ​ട്ട വി​പ്ല​വ​ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഈ​ര​ടി​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    സ്വാ​ഗ​ത ഗാ​ന​വും തു​ർ​ന്ന് പ​തി​വു ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശേ​ഷം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​സം​ഗ​പീ​ഠ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ദോ​ഹ​യി​ലെ ഐ​ഡി​യ​ൽ സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​നം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​തോ​ർ​ത്തു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ​യ​ടി​ക​ളു​യ​ർ​ന്നു.

    പി​ന്നെ ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള പ്ര​സം​ഗം. കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ പ്ര​സം​ഗ​മി​രു​ന്നു കേ​ട്ടു, ഉ​ത്സാ​ഹ​ത്തി​ന് കു​റ​വൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ. ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ മി​ക​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി​യെ​ന്ന ആ​ത്മ​നി​ർ​വൃ​തി​യി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ.

