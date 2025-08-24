Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Aug 2025 10:10 AM IST
    date_range 24 Aug 2025 10:13 AM IST

    ഖ​ത്ത​ർ എ​ൻ​ജീ​നി​യേ​ഴ്സ് സ​മ്മി​റ്റ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12ന്

    qatar engineers summit
    ഖ​ത്ത​ർ എ​ൻ​ജീ​നി​യേ​ഴ്സ് സ​മ്മി​റ്റി​ന്റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​ദോ​ഹ: തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ന്റെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ക്യു.​ജി.​ഇ.​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ എ​ൻ​ജീ​നി​യേ​ഴ്സ് സ​മ്മി​റ്റ് (ക്യു.​ഇ.​എ​സ്.​ടി) ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12ന് ​വെ​സ്റ്റ് ബേ​യി​ലു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ൽ പു​ൾ​മാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ക്യു.​ജി.​ഇ.​ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടോ​മി വ​ർ​ക്കി, ക്യു.​ഇ.​എ​സ്.​ടി വ​ക്താ​വ് ക്ഷേ​മ ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​മാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന 400ൽ​പ​രം തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നി​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ലെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ക്യു.​ജി.​ഇ.​ടി. ഇ​തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 2012ൽ ​തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ഒ​രു മു​ൻ​നി​ര സം​രം​ഭ​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​ൻ​ജി​നി​യേ​ഴ്സ് സ​മ്മി​റ്റ്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്വ​സ്റ്റ് സ​മ്മി​റ്റ് ‘ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) ഇ​ൻ പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നി​യ​റി​ങ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​യും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് രം​ഗ​ത്തും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് രം​ഗ​ത്തു​മു​ള്ള ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും സ്വാ​ധീ​ന​വും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ ക്വ​സ്റ്റ് സ​മ്മി​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഡോ. ​സൗ​ര​ഭ് മി​ശ്ര, സു​ഷാ​ന്ത് കു​രു​ന്തി​ൽ, ഷി​ജാ​സ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030നെ ​പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ഒ​രു വേ​ദി​യാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​രും ലീ​ഡ​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക്വ​സ്റ്റ് 2025, സ​ർ​ക്കാ​റി​ലെ​യും ഓ​യി​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഗ്യാ​സ്, പൊ​തു​മേ​ഖ​ല, നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല, ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള 250ൽ​പ​രം വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​രെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​യി മാ​റും. ക്വ​സ്റ്റ് 2025ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പ് സെ​ഷ​ൻ ന​യി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്, പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു.

