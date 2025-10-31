Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 11:57 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി വി​ത​ര​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 10 ല​ക്ഷം ട​ൺ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സ്റ്റേ​റ്റ് പെ​ട്രോ​ളി​യം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി ക​രാ​ർ
    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി വി​ത​ര​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഊ​ർ​ജ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 10 ല​ക്ഷം ട​ൺ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സ്റ്റേ​റ്റ് പെ​ട്രോ​ളി​യം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി (ജി.​എ​സ്.​പി.​സി) 17 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​രാ​റി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം 2026 മു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഈ ​ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി സി.​ഇ.​ഒ​യും ഊ​ർ​ജ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സ​അ​ദ് ശെ​രി​ദ അ​ൽ​കാ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഊ​ർ​ജ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം ര​ണ്ട് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പ​രി, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശു​ദ്ധ​മാ​യ ഊ​ർ​ജ മി​ശ്രി​ത​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന​തി​നും ​ഗു​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സു​ര​ക്ഷി​ത​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ എ​ൽ.​എ​ൻ.​ജി വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണെ​ന്നും അ​ൽ​കാ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    2019ലാ​ണ് ജി.​എ​സ്.​പി.​സി​യും ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യു​മാ​യി ആ​ദ്യ​ത്തെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ത​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് പു​തി​യ ക​രാ​ർ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ത്. ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ ക​രാ​ർ. ആ​ഗോ​ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ശു​ദ്ധ​മാ​യ ഊ​ർ​ജ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​​ഗ​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ വി​ത​ര​ണ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:distributionlngIndiaQatar Energy
    News Summary - Qatar Energy expands LNG distribution to India
    Similar News
    Next Story
    X