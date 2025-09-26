Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 12:25 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി യു.​എ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി യു.​എ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നു​നേ​രെ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​സ്ഥി​ര​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, ഖ​ത്ത​റും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും പു​തി​യ സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത വി​വി​ധ അ​റ​ബ് രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലും അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ യു.​എ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് യോ​ഗം ന​ട​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​രും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​നെ കൂ​ടാ​തെ തു​ർ​ക്കി​യ, ഈ​ജി​പ്ത്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​രാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    TAGS:un secretary-generalQatar emirmeetingsQatar News
    News Summary - Qatar Emir meets with UN Secretary-General
