    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 6:54 AM IST

    സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റു​ക​ളെ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ

    ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ്, ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ച​ത്
    സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​ക്കി​റ്റു​ക​ളെ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ
    സു​ഡാ​നി​ലേ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ​കി​റ്റു​ക​ൾ പാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്നു 

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ​സാ​യു​ധ സം​ഘ​ർ​ഷം മൂ​ലം ക​ടു​ത്ത ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മം നേ​രി​ടു​ന്ന സു​ഡാ​നി​ലെ വ​ട​ക്ക​ൻ അ​ൽ ദ​ബ്ബ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ.

    ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മ​വും പാ​ർ​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ​ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ്, ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി 3,000 ഭ​ക്ഷ്യ​കി​റ്റു​ക​ൾ, 1,650 ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ടെ​ന്റു​ക​ൾ, മ​റ്റ് അ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    അ​ൽ ഫാ​ഷി​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും പ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​സ​ഹാ​യം ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടും.

    ‘ഖ​ത്ത​ർ അ​ൽ ഖൈ​ർ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ​ഹാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ക്യാ​മ്പും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    50,000ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​സ​ഹാ​യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​യു​ധ സം​ഘ​ർ​ഷം മൂ​ലം ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സു​ഡാ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

